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Спорт

Дамир Жалгасбай был в шаге от большой сенсации на старте Кубка президента

Теннис Финал Астана, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 16:14 Фото: ktf.kz
9 августа на кортах Астаны стартовал международный теннисный турнир из серии ATP Chalenger – President's Cup 2026. В квалификационном раунде этих соревнований блестящей игрой отметился 18-летний казахстанец Дамир Жалгасбай, сообщает Zakon.kz.

Талантливый теннисист в полуфинале отборочных состязаний вчера сумел переиграть 33-летнего россиянина Юрия Дживакияна (№672 ATP) – 6:3, 6:4.

А сегодня Дамир был близок к победе над бывшей 200-й ракеткой мира – Колином Синклером из Северных Марианских Островов.

Но 31-летний соперник не дал шансов хозяину кортов в третьей партии – 6:4, 5:7, 6:4. В итоге Жалгасбай, получивший wild card на турнир, своей игрой оставил хорошее впечатление и показал, что у него есть перспективы.

Свои качества бойца он уже доказал на предыдущих двух соревнованиях из серии ITF Men15, где добрался до решающих стадий.

Стоит заметить, что по сравнению со многими участниками этих трех состязаний у Дамира поначалу практически не было рейтинговых баллов ATP.

И вот благодаря этим баталиям алматинский теннисист впервые в карьере заработал свои очки, и через неделю его имя появится в мировом одиночном рейтинге среди мужчин.

Накануне Жалгасбай сразился за два титула на ITF 15, но, к сожалению, в обоих финалах его постигла неудача. Все-таки играть на высоком уровне и в одиночке, и в паре не каждому дано.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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