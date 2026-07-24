В Астане разыграют Кубок президента: названы участники от Казахстана

С 27 июля по 16 августа на открытых хардовых кортах Национального теннисного центра в Астане пройдет международная серия теннисных турниров Кубок президента, объединяющая соревнования ATP Challenger Tour и World Tennis Tour, сообщает Zakon.kz.

Так, с 27 июля по 9 августа пройдут старты World Tennis Tour W15/M15. На следующий день начнутся ATP Challenger 50 и World Tennis Tour W15.

В нынешнем году Казахстан представят Амир Омарханов, Зангар Нурланулы, Дамир Жалгасбай, Аружан Сагандыкова, Асылжан Арыстанбекова, Инкар Дюсебай, Сандугаш Кенжибаева и Альбина Какенова.

Добавим, что Кубок президента проводится в Казахстане с 1991 года, а международный статус соревнования получили в 2007-м.

В разные годы победителями турнира становились казахстанцы Михаил Кукушкин и Андрей Голубев, украинец Илья Марченко, австриец Себастьян Оффнер, нынешний капитан сборной Германии Райнер Шуттлер, чемпион Australian Open и Roland Garros в парном разряде Иван Додиг (Хорватия), двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" в парном разряде китаянка Чжан Шуай и другие.

Ранее сообщалось, что третья ракетка Казахстана среди женщин Жибек Куламбаева за последнюю неделю приятно удивляет болельщиков своими результатами на турнирах парного разряда категории WTA 250.