#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+22°
$
476.07
541.86
6.08
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+22°
$
476.07
541.86
6.08
Спорт

В Астане разыграют Кубок президента: названы участники от Казахстана

В Астане разыграют Кубок президента: названы участники от Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 21:14 Фото: olympic.kz
С 27 июля по 16 августа на открытых хардовых кортах Национального теннисного центра в Астане пройдет международная серия теннисных турниров Кубок президента, объединяющая соревнования ATP Challenger Tour и World Tennis Tour, сообщает Zakon.kz.

Так, с 27 июля по 9 августа пройдут старты World Tennis Tour W15/M15. На следующий день начнутся ATP Challenger 50 и World Tennis Tour W15.

В нынешнем году Казахстан представят Амир Омарханов, Зангар Нурланулы, Дамир Жалгасбай, Аружан Сагандыкова, Асылжан Арыстанбекова, Инкар Дюсебай, Сандугаш Кенжибаева и Альбина Какенова.

Добавим, что Кубок президента проводится в Казахстане с 1991 года, а международный статус соревнования получили в 2007-м.

В разные годы победителями турнира становились казахстанцы Михаил Кукушкин и Андрей Голубев, украинец Илья Марченко, австриец Себастьян Оффнер, нынешний капитан сборной Германии Райнер Шуттлер, чемпион Australian Open и Roland Garros в парном разряде Иван Додиг (Хорватия), двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" в парном разряде китаянка Чжан Шуай и другие.

Ранее сообщалось, что третья ракетка Казахстана среди женщин Жибек Куламбаева за последнюю неделю приятно удивляет болельщиков своими результатами на турнирах парного разряда категории WTA 250.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Астане завершился Кубок Президента
10:38, 29 июля 2024
В Астане завершился Кубок президента
Хоккей Кубок Президента
10:49, 14 августа 2024
Сборная Казахстана по хоккею открывает Кубок президента в Астане
теннис
10:19, 14 июля 2024
Стали известны соперники казахстанцев на Кубке Президента 2024
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Top Rank
21:37, Сегодня
Фьюри одержал победу нокаутом над Вахом на вечере бокса в Паттайе
Фото: ATP
21:06, Сегодня
Обидчик Скатова Рублёв проиграл 78-й ракетке мира в 1/4 финала турнира в Эшториле
Фото: instagram.com/tysonfury
20:34, Сегодня
Тайсон Фьюри объявил, что после 2026 года завершит карьеру в профессиональном боксе
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
20:14, Сегодня
"Кайрат" официально перенёс еврокубковый матч из Алматы из-за концерта Канье Уэста
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: