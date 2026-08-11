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Спорт

Казахстанским атлетам представили награды Азиатских игр-2026

Азиада Представление Наград, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 14:36 Фото: Telegram/olympickz
Организаторы XX летних Азиатских игр Аичи-Нагоя-2026 (Япония) провели презентацию медалей, которые будут вручать победителям и призерам предстоящих соревнований, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, концепция основана на слогане Игр – Imagine One Asia ("Представь единую Азию"). Идея отражает историю континента, который когда-то был объединен в единое целое, а со временем развился в многообразие языков и культур, сформировав множество уникальных форм. Медаль же символизирует новое объединение через спорт.

Автором медали стал японский дизайнер и креативный директор Дайсукэ Сиба. Его проект был признан лучшим в рамках специального конкурса. Участниками могли стать студенты, изучающие дизайн, а также специалисты с профессиональным опытом в этой сфере.

Азиада-2026 Презентация наград, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 14:36

Фото: Telegram/olympickz

В процессе разработки Сиба использовал керамические диски, которые неоднократно разбивал и изучал получившиеся фрагменты. Работа продолжалась до тех пор, пока не была найдена естественная и визуально привлекательная форма будущих наград.

По его замыслу, этот процесс также отражает путь спортсменов к главным соревнованиям. На протяжении своей карьеры они преодолевают многочисленные трудности и испытания, а каждый отдельный фрагмент этих усилий в итоге объединяется в единое воплощение достигнутого результата – медаль.

Азиада Представление Наград, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 14:36

Фото: Telegram/olympickz

Медали будут выполнены из разных материалов в зависимости от их достоинства. Золотая медаль весом около 265 граммов будет изготовлена из чистого серебра с покрытием из золота массой не менее одного грамма. Серебряная медаль будет выполнена из чистого серебра и будет весить около 264 граммов. Материалом для бронзовой медали станет красная латунь, состоящая на 95% из меди и на 5% из цинка, а ее вес составит около 222 граммов.

При изготовлении наград организаторы использовали экологичный подход. Часть металлов для их производства была получена из небольших электронных устройств, которые передали муниципалитеты, участвующие в специальной программе Aichi-Nagoya 2026 Recycled Medal Project. Инициатива направлена на повторное использование материалов и популяризацию экологичных принципов.

Азиада Представление Наград, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 14:36

Фото: Telegram/olympickz

Отдельное внимание уделено оформлению ленты медали. В ее основу лег силуэт какицубаты (японского ириса) – официального цветка префектуры Аичи. Также в оформлении использованы плавные дуги, вдохновленные формой листьев этого растения. Элегантная форма ленты призвана передать изящную силу спортсменов, а также выразить стремление соединить культуру Аичи с остальным миром и сохранить ее для будущих поколений.

Особым элементом награды станет футляр для медали. Он имеет восьмиугольную форму как снаружи, так и внутри. В его оформлении использован иероглиф "八" ("восемь"). Исторически этот символ присутствовал в эмблеме рода Овари Токугава, который когда-то правил территорией нынешней префектуры Аичи. Кроме того, он используется в современной эмблеме города Нагоя.

Расширяющаяся форма иероглифа символизирует движение от настоящего к будущему и выражает надежду на долгосрочный рост и процветание.

Азиада Представление Наград, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 14:36

Фото: Instagram/asiangames_2026

При создании футляра организаторы также обратились к культурному наследию региона. Префектура имеет давние традиции чайной церемонии, в рамках которой ценные чайные принадлежности традиционно хранятся в деревянных коробах. Поэтому футляр для медали изготовлен из выращенного в Аичи японского кипариса хиноки.

По словам организаторов, медаль Азиатских игр-2026 объединяет спортивную идею с историей, природой, культурой и современными экологичными принципами региона. От формы самой награды и ее фактуры до ленты и деревянного футляра – каждая деталь призвана подчеркнуть связь спортсменов, принимающей стороны и единой Азии через спорт.

Между тем накануне в расположение своего клуба после отпуска вернулся Винисиус Жуниор. Звездный бразилец на днях переподписал контракт с "Реалом", несмотря на различные слухи.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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