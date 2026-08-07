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Спорт

Винисиус Жуниор вопреки слухам еще на шесть лет остается в "Реале"

Футбол Продление Контракта, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 09:08 Фото: Instagram/ReaLmadrid
Одна из главных звезд мадридского футбольного клуба "Реал" Винисиус продлил контракт с родной командой до 30 июня 2032 года, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию поздно вечером 6 августа распространила пресс-служба "сливочных". Мадридская дружина подписала новое соглашение с бразильским вингером.

Винисиус выступает за "Реал" с 2018 года. За этот период он выиграл 14 трофеев, среди которых две Лиги чемпионов УЕФА и три Ла Лиги.

Майку клуба бразилец официально надевал 375 раз, где забил 128 голов.

"Восемь лет на "Бернабеу" – это слишком мало. Еще 6 лет и навсегда".Винисиус Жуниор

Таким образом, 26-летний футболист сборной Бразилии закрыл все последние разговоры и слухи о его переходе в лондонский "Арсенал".

По информации инсайдеров, "канониры" предлагали Винисиусу одну из самых высоких зарплат в АПЛ.

Тем временем за океаном состоялась еще одна звездная свадьба, где двукратный чемпион НБА Смит женился на хорватской инфлюенсерше Юрчич.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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