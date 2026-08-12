Рыбакина оценила свои результаты на турнирах серии WTA 1000

Вторая ракетка мира и двукратная победительница турниров "Большого шлема" Елена Рыбакина оценила свои выступления на статусных соревнованиях категории WTA 1000 в этом году, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, казахстанка ответила, что за ее победными результатами стоит упорная подготовка, несмотря на то, что не все отрезки года складывались идеально.

"Не скажу, что была очень стабильной. На траве результат не тот, которого я хотела, на грунте на крупных турнирах у меня тоже не все шло гладко. Но думаю, что мы с командой хорошо работаем. Мы хорошо подготовились. Понемногу вижу результаты, прогресс от матча к матчу. Очень рада. Это дает мотивацию работать больше и, надеюсь, проходить как можно дальше в каждом турнире", – высказалась Елена Рыбакина.

Ранее сообщалось, что Рыбакина ворвалась в полуфинал "тысячника" в Торонто, победив Наоми Осаку.