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Спорт

Опубликован полный обзор матча Рыбакина – Осака с комментариями победительницы

Теннис Полуфинал Торонто, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 11:59 Фото: Instagram/nbotoronto
Раннее утро 12 августа было очень нервным для тысяч фанатов казахстанской теннисистка Елены Рыбакиной, которая волевой победой завоевала путевку в полуфинал женского "Мастерса" в канадском Торонто, сообщает Zakon.kz.

Болельщики второй ракетки мира уже давно привыкли к ее затяжным и непредсказуемым матчам, где она может показать блестящий теннис наряду с невынужденными и непредсказуемыми ошибками.

В итоге очередной волнительный поединок закончился успехом Рыбакиной, которая в третьем сете "горела" 2:4, но догнала и дожала соперницу – 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Для своей победы казахстанка потратила 2 часа и 33 минуты, 15 эйсов и 6 двойных.

"Старалась бороться до конца, редко бывает, что за столько лет в туре ни разу не встречаешься с некоторыми теннисистками. Она – чемпионка и настоящий боец, знала, что матч будет сложным. Несколько раз тренировались вместе, Наоми наносит очень тяжелые удары и может отлично подавать. Сегодня подача имела огромное значение, рада, что в итоге все сложилось в мою пользу". Елена Рыбакина

Теперь следующей соперницей Рыбакиной в полуфинале турнира в Торонто утром 13 августа будет четвертая ракетка мира Кори Гауфф.

Американка прошла в 1/2 финала текущих состязаний без борьбы, так как ее оппонентка Белинда Бенчич (Швейцария) снялась из-за травмы.

А накануне организаторы Азиатских игр-2026 представили награды предстоящих соревнований.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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