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Спорт

Рыбакина ворвалась в полуфинал "тысячника" в Торонто, победив Наоми Осаку

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 07:26 Фото: Instagram/lenarybakina
Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина прошла в 1/2 финала турнира категории WTA 1000 в Торонто (Канада), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в четвертьфинале одиночного разряда Елена превзошла в трех сетах бывшую первую ракетку мира японку Наоми Осаку4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Матч шел 2 часа 36 минут. За это время Рыбакина выполнила 14 подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести.

На счету Наоми три эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейка. Это была первая официальная встреча между теннисистками.

За выход в финал престижного турнира в Торонто лучшая теннисистка Казахстана "поспорит" с четвертой ракеткой мира из США Кори Гауфф.

Ранее Елена Рыбакина высказалась о шансах стать первой ракеткой мира.

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Аксинья Титова
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