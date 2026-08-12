Рыбакина ворвалась в полуфинал "тысячника" в Торонто, победив Наоми Осаку
Фото: Instagram/lenarybakina
Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина прошла в 1/2 финала турнира категории WTA 1000 в Торонто (Канада), сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, в четвертьфинале одиночного разряда Елена превзошла в трех сетах бывшую первую ракетку мира японку Наоми Осаку – 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.
Матч шел 2 часа 36 минут. За это время Рыбакина выполнила 14 подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести.
На счету Наоми три эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейка. Это была первая официальная встреча между теннисистками.
За выход в финал престижного турнира в Торонто лучшая теннисистка Казахстана "поспорит" с четвертой ракеткой мира из США Кори Гауфф.
Ранее Елена Рыбакина высказалась о шансах стать первой ракеткой мира.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript