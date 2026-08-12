Рыбакина совершила невероятное и вошла в тройку лучших теннисисток в истории WTA
Как пишет 12 августа 2026 года издание Sports.kz, по статистике аналитического сервиса OptaAce, с момента появления рейтинга WTA в 1975 году Рыбакина занимает третье место по проценту побед в матчах против теннисисток, которые в разные годы были первыми ракетками мира.
"Представительница Казахстана выиграла 29 из 46 таких встреч, что составляет 63%", – говорится в сообщении.
63.0 – Since the WTA rankings were published in 1975, Elena Rybakina (63.0%, 29-17) only trails Serena Williams and Iga Swiatek for career win rate at WTA level against opponents who have held the World No. 1 ranking – minimum 25 matches. Belong.#NBO26 | @nbotoronto @WTA pic.twitter.com/g2N6si4qwe— OptaAce (@OptaAce) August 12, 2026
По этому показателю Рыбакина уступает только американке Серене Уильямс и польской теннисистке Иге Швентек.
При составлении рейтинга учитывались теннисистки, которые провели не менее 25 матчей против соперниц, когда-либо возглавлявших мировой рейтинг.
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