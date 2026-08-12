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Спорт

Рыбакина совершила невероятное и вошла в тройку лучших теннисисток в истории WTA

Фото: Instagram/wimbledon, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 19:04 Фото: Instagram/wimbledon
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вошла в тройку лучших игроков в истории WTA по проценту побед над экс-первыми и действующими ракетками мира, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 12 августа 2026 года издание Sports.kz, по статистике аналитического сервиса OptaAce, с момента появления рейтинга WTA в 1975 году Рыбакина занимает третье место по проценту побед в матчах против теннисисток, которые в разные годы были первыми ракетками мира.

"Представительница Казахстана выиграла 29 из 46 таких встреч, что составляет 63%", – говорится в сообщении.

По этому показателю Рыбакина уступает только американке Серене Уильямс и польской теннисистке Иге Швентек.

При составлении рейтинга учитывались теннисистки, которые провели не менее 25 матчей против соперниц, когда-либо возглавлявших мировой рейтинг.

Ранее Рыбакина прокомментировала триумфальное возвращение на корт.

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Канат Болысбек
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