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Елена Рыбакина вошла в историю казахстанского тенниса

Елена Рыбакина вошла в историю казахстанского тенниса Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Третья ракетка мира Елена Рыбакина установила уникальное достижение среди казахстанских теннисистов. Лидер женской сборной страны вошла в историю, как первая теннисистка, которой удалось выиграть турниры WTA всех категорий, сообщает Zakon.kz.

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Рыбакина стала первой казахстанкой, которая собрала трофеи с турниров женской теннисной ассоциации разных категорий. Елене удалось выиграть турнир "Большого шлема" и соревнования категории: 250, 500 и 1000 в одиночном разряде. Для полной коллекции казахстанке не хватает только титула Итогового турнира года WTA и олимпийской медали.

Накануне казахстанка выиграла первый турнир в новом сезоне 2024 года. В финале турнира WTA-500 Brisbane International она в блестящем стиле обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко. Это шестой одиночный титул в карьере Рыбакиной и первый категории 500. В 2023 году Елена выиграла два турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе и Риме, в 2022 году триумфально выступила на "Уимблдоне", в 2020 победила на турнире WTA-250 в Хобарте, а в 2019 году успешно сыграла на состязаниях WTA-250 в Бухаресте.

Ранее вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (64 WTA) провела матч первого круга в одиночном разряде на турнире в Хобарте (Австралия). 

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