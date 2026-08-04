Рыбакина прокомментировала триумфальное возвращение на корт

Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала свое возвращение на корт после небольшой паузы, сообщает Zakon.kz.

Казахстанка разместила на странице в Instagram видеозапись с первой тренировки в Торонто, лаконично подписав содержимое:

"Канада, рада видеть тебя снова".

Сейчас Елена готовится к старту на турнире категории WTA 1000 в Торонто (Канада).

Выступление казахстанская теннисистка начнет со второго раунда, где сыграет с победительницей "спора" между китаянкой Синьюй Ван и спортсменкой из Австралии Дарьей Касаткиной.

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