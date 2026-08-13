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Спорт

Асаубаева все еще остается в списке фаворитов на супертурнире в США

Шахматы Три ничьи США, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 10:58 Фото: Instagram/stlchessclub
Прошедшей ночью в американском Сент-Луисе состоялись матчи третьего тура женского шахматного супертурнира Cairns Cup 2026, где также принимает участие лидер сборной Казахстана – Бибисара Асаубаева, сообщает Zakon.kz.

Пятый номер мирового женского рейтинга FIDE в третьем туре сыграла против одного из лидеров текущих соревнований – 16-летней американки Элис Ли.

Поединок, где Асаубаева играла черными фигурами, не определил победителя. Шахматистки поделили по 0,5 очка и по-прежнему остаются на своих позициях в турнирной таблице.

Ли располагается на второй строчке (2,5 балла), а Бибисара переместилась на четвертое место (1,5).

А во главе списка лучших турнира Cairns Cup-2026 стоит китаянка Тань Чжунъи (2,5 балла).

Для нашей шахматистки это уже третья ничья на данном турнире, ранее она разошлась миром с Анной Музычук (Украина) и Рамешбабу Вайшали (Индия).

Предстоящей ночью Асаубаева в рамках четвертого тура сразится с Александрой Костенюк из Швейцарии, которая ныне является главным аутсайдером этих состязаний.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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