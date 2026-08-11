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Спорт

Асаубаева стартовала на супертурнире в США с крупным призовым фондом

Шахматы Старт Турнира США, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 13:05 Фото: Instagram/bibisarachess
Один из сильнейших женских супертурниров в мире шахмат возвращается в 2026 году с шестым розыгрышем Cairns Cup, который взял свой старт в американском Сент-Луисе, сообщает Zakon.kz.

В этом элитном турнире среди 10 лучших шахматисток есть и казахстанка Бибисара Асаубаева. Участницы текущих соревнований начали сражение за призовой фонд в размере 250 000 долларов, который является самым крупным в истории данного мероприятия.

Кубок Кэрнса проходит по круговой системе из девяти раундов по формату традиционных классических шахмат.

В первом туре Cairns Cup-2026 Асабауева черными фигурами сыграла вничью с представительницей Украины – Анной Музычук.

Сейчас обе шахматистки, набрав по 0,5 очка, занимают четвертое и пятое место в турнирной таблице соответственно.

Далее во втором раунде этих состязаний 11 августа Бибисара встретится с Вайшали Рамешбабу из Индии.

Закончится турнир 21 августа, чемпионка получит главный приз в размере 60 000 долларов.

А накануне в Астане стартовал престижный международный турнир по теннису – Кубок президента, где принимают участие все перспективные игроки из нашей страны.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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