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Спорт

Жиенбаева творит чудеса на турнирах ITF и взлетает в мировом рейтинге

Теннис Взлет Рейтинг, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 17:49 Фото: Instagram/sonja.zhiy
Член женской сборной Казахстана по теннису Соня Жиенбаева за последние несколько месяцев показывает прекрасную игру на турнирах серии World Tennis Women (ранее ITF), что оборачивается великолепными рейтинговыми цифрами, сообщает Zakon.kz.

20-летняя теннисистка блестяще выступает как в одиночке, так и в парных играх. В ее активе уже есть четыре титула, три из которых добыты в одиночном разряде, один в парных состязаниях.

В эти дни Жиенбаева хорошо проводит свои выступления на международных соревнованиях W35 в испанском Виго, где на данный момент добралась до четвертьфинала сразу в двух категориях.

Несколько минут назад Соня во втором круге одиночки сотворила камбэк, победив опытную россиянку Екатерину Яшину – 2:6, 6:2, 6:3.

А днем ранее на старте этих состязаний наша теннисистка сенсационно переиграла третью сеяную, Юлию Страплову из Чехии – 6:3, 6:4.

Помимо этого, сегодня вечером казахстанка в дуэте с вышеназванной Яшиной сыграет в четвертьфинале парных игр.

Теннис Победа Оренсе, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 17:49

Фото: Instagram/sonja.zhiy

Также надо подчеркнуть, что Жиенбаева (№738 WTA) сейчас идет на победной серии – после триумфа неделю назад в Оренсе (Испания), где она стала чемпионкой турнира W75, пробравшись в основную сетку через сито квалификации.

На данный час казахстанка занимает 450-ю строчку в Live-рейтинге WTA, который будет официально подтвержден 17 августа.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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