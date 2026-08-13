Жиенбаева творит чудеса на турнирах ITF и взлетает в мировом рейтинге
20-летняя теннисистка блестяще выступает как в одиночке, так и в парных играх. В ее активе уже есть четыре титула, три из которых добыты в одиночном разряде, один в парных состязаниях.
В эти дни Жиенбаева хорошо проводит свои выступления на международных соревнованиях W35 в испанском Виго, где на данный момент добралась до четвертьфинала сразу в двух категориях.
Несколько минут назад Соня во втором круге одиночки сотворила камбэк, победив опытную россиянку Екатерину Яшину – 2:6, 6:2, 6:3.
А днем ранее на старте этих состязаний наша теннисистка сенсационно переиграла третью сеяную, Юлию Страплову из Чехии – 6:3, 6:4.
Помимо этого, сегодня вечером казахстанка в дуэте с вышеназванной Яшиной сыграет в четвертьфинале парных игр.
Также надо подчеркнуть, что Жиенбаева (№738 WTA) сейчас идет на победной серии – после триумфа неделю назад в Оренсе (Испания), где она стала чемпионкой турнира W75, пробравшись в основную сетку через сито квалификации.
На данный час казахстанка занимает 450-ю строчку в Live-рейтинге WTA, который будет официально подтвержден 17 августа.