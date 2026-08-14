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Спорт

Бибисара Асаубаева одержала первую победу на турнире в США

Казахстанская шахматистка , фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 06:57 Фото: Instagram/bibisarachess
В американском Сент-Луисе идет шестой ежегодный шахматный супертурнир Cairns Cup 2026. В четвертом туре казахстанка Бибисара Асаубаева встретилась с Александрой Костенюк (Швейцария) (12-е место в рейтинге FIDE), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, казахстанская шахматистка сыграла белыми фигурами и одержала первую победу на турнире.

В первом туре Асаубаева сыграла вничью черными с Анной Музычук из Украины.

Во втором туре казахстанка, играя белыми фигурами, вновь сыграла вничью с представительницей Индии Рамешбабу Вайшали.

В третьем туре тоже была ничья в игре с черными фигурами против американки Элис Ли.

Турнирное положение после четырех туров выглядит так:

  1. Тань Чжунъи (Китай) – 3,5 балла;
  2. Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 2,5 балла;
  3. Дивья Дешмукх (Индия) – 2,5;
  4. Ставрула Цолакиду (Греция) – 2,5;
  5. Элис Ли (США) – 2,5;
  6. Анна Музычук (Украина) – 2 балла;
  7. Кларисса Ип (США) – 2;
  8. Конеру Хампи (Индия) – 1,5 балла;
  9. Вайшали Рамешбабу (Индия) – 1 балл;
  10. Александра Костенюк (Швейцария) – 0.

Призовой фонд турнира составляет 250 тыс. долларов.

Ранее мы писали о том, что Асаубаева все еще остается в списке фаворитов на супертурнире в США.

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