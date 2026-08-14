Бибисара Асаубаева одержала первую победу на турнире в США
Фото: Instagram/bibisarachess
В американском Сент-Луисе идет шестой ежегодный шахматный супертурнир Cairns Cup 2026. В четвертом туре казахстанка Бибисара Асаубаева встретилась с Александрой Костенюк (Швейцария) (12-е место в рейтинге FIDE), сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, казахстанская шахматистка сыграла белыми фигурами и одержала первую победу на турнире.
В первом туре Асаубаева сыграла вничью черными с Анной Музычук из Украины.
Во втором туре казахстанка, играя белыми фигурами, вновь сыграла вничью с представительницей Индии Рамешбабу Вайшали.
В третьем туре тоже была ничья в игре с черными фигурами против американки Элис Ли.
Турнирное положение после четырех туров выглядит так:
- Тань Чжунъи (Китай) – 3,5 балла;
- Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 2,5 балла;
- Дивья Дешмукх (Индия) – 2,5;
- Ставрула Цолакиду (Греция) – 2,5;
- Элис Ли (США) – 2,5;
- Анна Музычук (Украина) – 2 балла;
- Кларисса Ип (США) – 2;
- Конеру Хампи (Индия) – 1,5 балла;
- Вайшали Рамешбабу (Индия) – 1 балл;
- Александра Костенюк (Швейцария) – 0.
Призовой фонд турнира составляет 250 тыс. долларов.
Ранее мы писали о том, что Асаубаева все еще остается в списке фаворитов на супертурнире в США.
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