Бибисара Асаубаева одержала первую победу на турнире в США

В американском Сент-Луисе идет шестой ежегодный шахматный супертурнир Cairns Cup 2026. В четвертом туре казахстанка Бибисара Асаубаева встретилась с Александрой Костенюк (Швейцария) (12-е место в рейтинге FIDE), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, казахстанская шахматистка сыграла белыми фигурами и одержала первую победу на турнире.

В первом туре Асаубаева сыграла вничью черными с Анной Музычук из Украины.

Во втором туре казахстанка, играя белыми фигурами, вновь сыграла вничью с представительницей Индии Рамешбабу Вайшали.

В третьем туре тоже была ничья в игре с черными фигурами против американки Элис Ли.

Турнирное положение после четырех туров выглядит так:

Тань Чжунъи (Китай) – 3,5 балла; Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 2,5 балла; Дивья Дешмукх (Индия) – 2,5; Ставрула Цолакиду (Греция) – 2,5; Элис Ли (США) – 2,5; Анна Музычук (Украина) – 2 балла; Кларисса Ип (США) – 2; Конеру Хампи (Индия) – 1,5 балла; Вайшали Рамешбабу (Индия) – 1 балл; Александра Костенюк (Швейцария) – 0.

Призовой фонд турнира составляет 250 тыс. долларов.

Ранее мы писали о том, что Асаубаева все еще остается в списке фаворитов на супертурнире в США.