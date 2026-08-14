Швёнтек обратилась к Рыбакиной после победы в финале турнира в Торонто

Польская теннисистка Ига Швёнтек после победы в финале турнира в Торонто (Канада) прокомментировала игру против второй ракетки мира казахстанки Елены Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в финале турнира Швёнтек обошла Рыбакину со счетом 6:2, 6:3.

"Во-первых, Елена, поздравляю с отличным турниром. У тебя были сложные матчи. Ты такая замечательная соперница. С тобой всегда тяжело играть. Мы сыграли много важных матчей друг против друга. Я уверена, что мы сыграем еще много, много. Поздравляю тебя и твою команду. Конечно, мы увидимся на следующих турнирах, надеюсь, в финалах", – сказала Швёнтек в интервью после матча.

Счет в личных встречах спортсменок стал 7:6 в пользу Швёнтек. Для нее этот титул 26-й в карьере.

Ранее мы писали о том, как Рыбакина отдала победу Швёнтек в финале "Мастерса" в Торонто.