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Спорт

Рыбакина отдала победу Швёнтек в финале "Мастерса" в Торонто

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 06:28 Фото: Instagram/wta
Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина не смогла забрать титул на турнире серии "Мастерс" в Торонто (Канада), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в финале Елена проиграла Иге Швёнтек (Польша), которая занимает восьмое место в рейтинге WTA.

Матч шел 1 час 16 минут и завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу Швёнтек.

  • Рыбакина сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки, и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух попыток.
  • Швёнтек ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и выдала четыре брейк-пойнта из пяти.

Счет в личных встречах теннисисток стал 7:6 в пользу Швёнтек.

Таким образом, Рыбакина впервые в своей карьере дошла до финала "тысячника" в Торонто. До этого ей удавалось пройти лишь в четвертьфинал. За свое выступление она получит дополнительные рейтинговые очки. Следующим турниром Елены станет WTA 1000 в американском Цинциннати.

После проигрыша Елена прокомментировала финал:

"Спасибо, ребята. Трудно подобрать слова. Сегодня сил было не так много. Я старалась изо всех сил, но этого оказалось недостаточно. Конечно, поздравляю Игу и ее команду с отличным турниром. И, конечно, большое спасибо вам за невероятную атмосферу. Турнир получился потрясающим. Очень надеюсь, что смогу совсем скоро сюда вернуться", – сказала Рыбакина в интервью после матча.

Ранее Рыбакина высказалась о полуфинале и битве за титул "Мастерса" в Торонто.

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Аксинья Титова
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