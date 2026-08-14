Рыбакина узнала первую соперницу на турнире в Цинциннати
Фото: Instagram/wta
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина узнала свою первую соперницу на турнире серии WTA 1000 в Цинциннати (США), сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, первая ракетка Казахстана начнет выступление на турнире со второго круга.
Соперницей Елены в 1/32 финала стала американка Тейлор Таунсенд (110-е место).
В первом круге турнира теннисистка из США обошла колумбийку Камилу Осорио (60-е место) 3:6, 6:3, 6:3.
Действующей чемпионкой женского турнира категории WTA 1000 в американском Цинциннати в одиночном разряде является польская теннисистка Ига Швёнтек.
В финале она обошла итальянку Жасмин Паолини со счетом 7:5, 6:4.
Ранее сообщалось, что Рыбакина отдала победу Швёнтек в финале "Мастерса" в Торонто.
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