Рыбакина узнала первую соперницу на турнире в Цинциннати

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина узнала свою первую соперницу на турнире серии WTA 1000 в Цинциннати (США), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, первая ракетка Казахстана начнет выступление на турнире со второго круга.

Соперницей Елены в 1/32 финала стала американка Тейлор Таунсенд (110-е место).

В первом круге турнира теннисистка из США обошла колумбийку Камилу Осорио (60-е место) 3:6, 6:3, 6:3.

Действующей чемпионкой женского турнира категории WTA 1000 в американском Цинциннати в одиночном разряде является польская теннисистка Ига Швёнтек.

В финале она обошла итальянку Жасмин Паолини со счетом 7:5, 6:4.

Ранее сообщалось, что Рыбакина отдала победу Швёнтек в финале "Мастерса" в Торонто.