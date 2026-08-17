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Спорт

Казахстанский борец вышел в финальный блок ЧМ в Словакии

Казахстанский борец поборется за бронзу ЧМ U20 по греко-римской борьбе , фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 18:16 Фото: olympic.kz
Казахстанский борец греко-римского стиля Еркебулан Анапия пробился в финальный блок чемпионата мира U20, который проходит в Братиславе (Словакия), сообщает Zakon.kz.

В утешительном раунде в весовой категории до 77 кг казахстанец со счетом 8:1 уверенно победил представителя Греции Адамантиоса Пападатоса.

В схватке за бронзовую медаль Еркебулан встретится с представителем Ирана Амиром Махди Саиди Навой.

Бахтияр Казиев (до 130 кг) в свою очередь уступил китайскому борцу Чэнмао Цую и завершил выступление на ЧМ.

Как отметили в пресс-службе НОК РК, финальный блок соревнований пройдет сегодня, 17 августа.


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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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