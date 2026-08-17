Казахстанский борец вышел в финальный блок ЧМ в Словакии
Фото: olympic.kz
Казахстанский борец греко-римского стиля Еркебулан Анапия пробился в финальный блок чемпионата мира U20, который проходит в Братиславе (Словакия), сообщает Zakon.kz.
В утешительном раунде в весовой категории до 77 кг казахстанец со счетом 8:1 уверенно победил представителя Греции Адамантиоса Пападатоса.
В схватке за бронзовую медаль Еркебулан встретится с представителем Ирана Амиром Махди Саиди Навой.
Бахтияр Казиев (до 130 кг) в свою очередь уступил китайскому борцу Чэнмао Цую и завершил выступление на ЧМ.
Как отметили в пресс-службе НОК РК, финальный блок соревнований пройдет сегодня, 17 августа.
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