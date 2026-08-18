Бублик выразил готовность сыграть в "Битве полов", но лишь ради хорошего гонорара

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик высказался о возможности своего участия в выставочном матче против женщины в формате "Битва полов", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в интервью YouTube-каналу "Макарена" 13-й номер мирового рейтинга признался, что пошел бы на это при условии солидных призовых, но формат матча должен быть исключительно развлекательным.

По мнению Александра, полноценный теннисный поединок между мужчиной и женщиной невозможен, и вспомнил прошлогоднюю встречу австралийца Ника Кирьоса с белоруской Ариной Соболенко, которая закончилась победой австралийца со счетом 6:3, 6:3.

"Смотря за какие деньги, опять-таки, давай обсуждать как бы. За деньги, за хорошие, да, согласился бы. Но, опять-таки, я не очень хотел бы ставить девушек в неудобное положение, играя с ними. То есть, мне кажется, если шоу, давайте делать шоу. Давайте как бы придумывать счет какой-нибудь левый, там, типа, до 10 играть, какие-то там бонусы, типа UTS формат", – рассуждал Александр Бублик.

Казахстанец считает, что в классическом матче у женщин нет шансов против мужчин из-за разницы в физических данных, поэтому в таких встречах нужно делать акцент на зрелищность.

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