#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
461.39
534.75
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
461.39
534.75
5.45
Спорт

Бублик выразил готовность сыграть в "Битве полов", но лишь ради хорошего гонорара

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 07:27 Фото: Instagram/bublik
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик высказался о возможности своего участия в выставочном матче против женщины в формате "Битва полов", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в интервью YouTube-каналу "Макарена" 13-й номер мирового рейтинга признался, что пошел бы на это при условии солидных призовых, но формат матча должен быть исключительно развлекательным.

По мнению Александра, полноценный теннисный поединок между мужчиной и женщиной невозможен, и вспомнил прошлогоднюю встречу австралийца Ника Кирьоса с белоруской Ариной Соболенко, которая закончилась победой австралийца со счетом 6:3, 6:3.

"Смотря за какие деньги, опять-таки, давай обсуждать как бы. За деньги, за хорошие, да, согласился бы. Но, опять-таки, я не очень хотел бы ставить девушек в неудобное положение, играя с ними. То есть, мне кажется, если шоу, давайте делать шоу. Давайте как бы придумывать счет какой-нибудь левый, там, типа, до 10 играть, какие-то там бонусы, типа UTS формат", – рассуждал Александр Бублик.

Казахстанец считает, что в классическом матче у женщин нет шансов против мужчин из-за разницы в физических данных, поэтому в таких встречах нужно делать акцент на зрелищность.

Ранее мы писали о том, что Рыбакина ворвалась в 1/8 финала турнира WTA в Цинцинатти.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Первая ракетка мира
05:59, 29 декабря 2025
Соболенко прокомментировала поражение в "Битве полов"
Бублик вышел в финал турнира в Бельгии
21:16, 21 октября 2023
Александр Бублик вышел в финал турнира ATP-250 в Бельгии
Первая ракетка Казахстана
08:49, 04 августа 2026
Бублик сыграет в паре с легендой тенниса на US Open 2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Темирлан Айболулы оценил свой дебют за &quot;Барыс&quot; и рассказал о поддержке опытных игроков
06:49, Сегодня
Темирлан Айболулы оценил свой дебют за "Барыс" и рассказал о поддержке опытных игроков
Александр Бублик выразил готовность сыграть в &quot;Битве полов&quot; ради хорошего гонорара
06:21, Сегодня
Александр Бублик выразил готовность сыграть в "Битве полов" ради хорошего гонорара
Кравец рассказал об отличиях текущей предсезонной подготовки &quot;Барыса&quot; от прошлогодней
05:52, Сегодня
Кравец рассказал об отличиях текущей предсезонной подготовки "Барыса" от прошлогодней
Михаил Кравец выделил четырёх молодых казахстанцев, заслуживших место в основе &quot;Барыса&quot;
05:24, Сегодня
Михаил Кравец выделил четырёх молодых казахстанцев, заслуживших место в основе "Барыса"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: