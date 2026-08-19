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Спорт

Стало известно, кто из Казахстана поборется за медали ЧМ по прыжкам в воду в Хорватии

прыжки в воду, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 19:21 Фото: olympic.kz
Команда Казахстана по прыжкам в воду примет участие в юниорском чемпионате мира в Риеке (Хорватия), сообщает Zakon.kz.

Страну на предстоящей мировом первенстве представят три спортсмена.

В состав вошли Эмиль Касимов, Илларион Авченко, Александр Подлесный.

Чемпионат мира среди юниоров пройдет с 21 по 28 августа.

Ранее сообщалось, что казахстанка Динара Дауылкызы пробилась в финальный блок чемпионата мира по борьбе U20 в Братиславе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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