Стало известно, кто из Казахстана поборется за медали ЧМ по прыжкам в воду в Хорватии

Фото: olympic.kz

Команда Казахстана по прыжкам в воду примет участие в юниорском чемпионате мира в Риеке (Хорватия), сообщает Zakon.kz.

Страну на предстоящей мировом первенстве представят три спортсмена. В состав вошли Эмиль Касимов, Илларион Авченко, Александр Подлесный. Чемпионат мира среди юниоров пройдет с 21 по 28 августа. Ранее сообщалось, что казахстанка Динара Дауылкызы пробилась в финальный блок чемпионата мира по борьбе U20 в Братиславе.

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