Казахстанские таэквондисты завоевали три медали на юниорском чемпионате мира
Фото: НОК РК
Юниорская команда Казахстана по таэквондо завершила выступление на чемпионате мира в Чунчхоне (Южная Корея), сообщает Zakon.kz.
По информации НОК РК, результатом нашей сборной стали три медали. Казахстанские таэквондисты завоевали два "серебра" и одну "бронзу".
Второе место заняли Нурай Казнабек (до 59 кг) и Нурали Махмут (до 55 кг).
Третье место на ЧМ занял Темиржан Таскын (до 48 кг).
Ранее в Федерации бокса Казахстана объявили о громкой отставке.
Кроме того, стали известны главные спортивные события в Казахстане с 7 по 13 октября.
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