Казахстанские таэквондисты завоевали три медали на юниорском чемпионате мира

Юниорская команда Казахстана по таэквондо завершила выступление на чемпионате мира в Чунчхоне (Южная Корея), сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, результатом нашей сборной стали три медали. Казахстанские таэквондисты завоевали два "серебра" и одну "бронзу".

Второе место заняли Нурай Казнабек (до 59 кг) и Нурали Махмут (до 55 кг).

Третье место на ЧМ занял Темиржан Таскын (до 48 кг).

Ранее в Федерации бокса Казахстана объявили о громкой отставке.

Кроме того, стали известны главные спортивные события в Казахстане с 7 по 13 октября.

