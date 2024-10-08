Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанские таэквондисты завоевали три медали на юниорском чемпионате мира

Казахстанские таеквондисты завоевали три медали на юниорском чемпионате мира, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 08:40 Фото: НОК РК
Юниорская команда Казахстана по таэквондо завершила выступление на чемпионате мира в Чунчхоне (Южная Корея), сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, результатом нашей сборной стали три медали. Казахстанские таэквондисты завоевали два "серебра" и одну "бронзу".

Второе место заняли Нурай Казнабек (до 59 кг) и Нурали Махмут (до 55 кг).

Третье место на ЧМ занял Темиржан Таскын (до 48 кг).

Ранее в Федерации бокса Казахстана объявили о громкой отставке.

Кроме того, стали известны главные спортивные события в Казахстане с 7 по 13 октября.

Читайте также

В Федерации бокса Казахстана объявили о громкой отставке
В Федерации бокса Казахстана объявили о громкой отставке
Аксинья Титова
Южная Корея Сборная Казахстана 2024 год Таэквондо Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Голосование на республиканском референдуме по АЭС началось в Токио
Казахстанский хирург из Японии высказался насчет строительства АЭС в стране
Простота и воспитанность одного из богатейших азербайджанцев тронула казахстанцев
Простота и воспитанность одного из богатейших азербайджанцев тронула казахстанцев
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
Снег, дождь и туман: какая погода ждет казахстанцев 8 октября
Крупный степной пожар в Карагандинской области: что там происходит
Крупный степной пожар в Карагандинской области: что там происходит
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: