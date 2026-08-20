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Спорт

Елена Рыбакина уверенно прошла в четвертьфинал "тысячника" в Цинциннати

Рыбакина, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 06:45 Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу в четвертом круге турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США), сообщает Zakon.kz.

За выход в четвертьфинал вторая ракетка мира обыграла россиянку Диану Шнайдер (14-я ракетка мира) в двух сетах – 6:4, 6:4, пишет sportarena.kz.

Матч продолжался 1 час 27 минут. За это время Рыбакина выполнила семь подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трех. Шнайдер один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинале турнира Елена Рыбакина сыграет с представительницей Польши Игой Швентек (пятая в мировом рейтинге).

Действующей чемпионкой женского турнира категории WTA 1000 в американском Цинциннати в одиночном разряде является польская теннисистка Ига Швентек. В финале она обыграла итальянку Жасмин Паолини со счетом 7:5, 6:4.

В ночь на 18 августа Елена Рыбакина пробилась в четвертый раунд женского "Мастерса" в американском Цинциннати, обыграв в нелегком матче польскую теннисистку Магдалену Френх.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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