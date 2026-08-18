Рыбакина узнала соперницу 1/8 финала "тысячника" в Цинциннати

Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина узнала имя оппонентки в четвертом круге турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, соперницей Рыбакиной станет россиянка Диана Шнайдер, которая в третьем раунде победила Майю Хвалиньскую из Польши со счетом 6:2, 7:6 (7:3).

Благодаря этой победе Шнайдер вырвалась вперед в личных противостояниях с польской теннисисткой со счетом 2:1.

Сама Елена Рыбакина на стадии третьего круга также в двух сетах обошла другую представительницу Польши Магдалену Френх.