Забрала 35 тыс. долларов: какое место заняла Бибисара Асаубаева на супертурнире Cairns Cup

В американском Сент-Луисе в ночь на 20 августа 2026 года завершился шестой ежегодный шахматный супертурнир Cairns Cup 2026, сообщает Zakon.kz.

В последнем туре Бибисара Асаубаева встретилась с Конеру Хампи (Индия), пишет sportarena.kz.

Казахстанская шахматистка играла белыми фигурами. Встреча завершилась вничью.

Таким образом, Бибисара с 5 очками заняла итоговое третье место и заработала 35 тыс. долларов. Первое место на турнире заняла китаянка Тань Чжунъи. Она набрала 6,5 балла и выиграла 65 тыс. долларов. На втором месте американка Элис Ли с 6 очками (50 тыс. долларов).

Итоговое турнирное положение выглядит следующим образом:

1. Тань Чжунъи (Китай) – 6,5 балла (65 тыс. долларов);

2. Элис Ли (США) – 6 баллов (50 тыс. долларов);

3. Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 5 баллов (35 тыс. долларов);

3. Кларисса Ип (США) – 5 баллов (35 тыс. долларов);

5. Анна Музычук (Украина) – 4,5 балла (13 667 долларов);

5. Дивья Дешмукх (Индия) – 4,5 балла (13 667 долларов);

5. Ставрула Цолакиду (Греция) – 4,5 балла (13 667 долларов);

8. Конеру Хампи (Индия) – 3,5 балла (9 тыс. долларов);

9. Александра Костенюк (Швейцария) – 3 балла (8 тыс. долларов);

10. Вайшали Рамешбабу (Индия) – 2,5 балла (7 тыс. долларов);

Призовой фонд турнира составляет 250 тыс. долларов.

Другая казахстанская спортивная звезда Елена Рыбакина в ночь на 20 августа уверенно вышла в четвертьфинал "тысячника" в Цинциннати.