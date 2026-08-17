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Спорт

Шахматный супертурнир Cairns Cup 2026 подходит к своей финишной черте

Шахматы Ничья 6 Тур, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 11:55 Фото: Instagram/stlchessclub
В американском Сент-Луисе продолжаются состязания шестого ежегодного женского турнира Cairns Cup, где в списке лидеров находится и наша Бибисара Асаубаева, сообщает Zakon.kz.

В рамках игр шестого тура текущих состязаний 22-летняя казахстанка встретилась с американкой Кариссой Йип и свела к ничьей этот матч.

После этого поединка трехкратная чемпионка мира по блицу все еще сохраняет свое место в призовой тройке с активом в 3,5 балла.

Выше Асаубаевой стоят только две шахматистки: китаянка Тан Чжуньи (4,5) и американка Элис Ли (4).

В седьмом туре предстоящей ночью Бибисара встретится с представительницей Греции Ставрулой Цолакиду, которая также имеет 3,5 балла и замыкает топ-5 в турнирной таблице.

Участницам текущих соревнований осталось провести еще по три партии в основной сетке.

Закончится супертурнир 21 августа. Чемпионка получит главный приз в размере 60 000 долларов.

А накануне в Париже (Франция) завершился чемпионат Европы по водным видам спорта, где фурор произвела 19-летняя итальянка Сара Кертис, сотворив два мировых рекорда за два дня.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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