Шахматный супертурнир Cairns Cup 2026 подходит к своей финишной черте

В американском Сент-Луисе продолжаются состязания шестого ежегодного женского турнира Cairns Cup, где в списке лидеров находится и наша Бибисара Асаубаева, сообщает Zakon.kz.

В рамках игр шестого тура текущих состязаний 22-летняя казахстанка встретилась с американкой Кариссой Йип и свела к ничьей этот матч.

После этого поединка трехкратная чемпионка мира по блицу все еще сохраняет свое место в призовой тройке с активом в 3,5 балла.

Выше Асаубаевой стоят только две шахматистки: китаянка Тан Чжуньи (4,5) и американка Элис Ли (4).

В седьмом туре предстоящей ночью Бибисара встретится с представительницей Греции Ставрулой Цолакиду, которая также имеет 3,5 балла и замыкает топ-5 в турнирной таблице.

Участницам текущих соревнований осталось провести еще по три партии в основной сетке.

Закончится супертурнир 21 августа. Чемпионка получит главный приз в размере 60 000 долларов.

А накануне в Париже (Франция) завершился чемпионат Европы по водным видам спорта, где фурор произвела 19-летняя итальянка Сара Кертис, сотворив два мировых рекорда за два дня.