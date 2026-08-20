Рыбакина – Швентек: Елена отказалась от битвы и покидает турнир в США
Матч продлился всего 28 минут и завершился технической победой пятой ракетки мира Иги Швентек.
При счете 4:1 в ее пользу Рыбакина отказалась от борьбы из-за проблем со здоровьем.
Elena Rybakina retires from her match against Iga Swiatek in Cincinnati.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 20, 2026
Wow… this is heartbreaking.
Hoping it’s not an Achilles injury ahead of the U.S. Open.
She was two wins away from the #1 ranking.
Hopefully she’ll be okay and recover quickly.
❤️🩹 pic.twitter.com/P6QkNqlDBN
"Без комментариев", – так отреагировали на новость фанаты Рыбакиной.
Elena Rybakina injured herself in the middle of her service game against Iga Swiatek in Cincinnati.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 20, 2026
She instantly stopped playing after making the serve.
It looks like an issue with her Achilles...
Very concerning… pic.twitter.com/kwyQHKgDKH
Турнир в Цинциннати финиширует 23 августа. Действующим победителем турнира является теннисистка Ига Швентек. В следующем круге она встретится с американкой Джессикой Пегулой.
Накануне этого ожидаемого фанатами тенниса матча, Всемирная женская ассоциация опубликовала подборку лучших сражений между Швентек и Рыбакиной за последние годы.