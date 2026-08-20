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Спорт

Рыбакина – Швентек: Елена отказалась от битвы и покидает турнир в США

Рыбакина - Швёнтек, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 04:50 Фото: j48tennis
В американском Цинциннати завершился матч 1/4 финала турнира WTA 1000, где Елена Рыбакина встретилась с Игой Швентек, сообщает Zakon.kz.

Матч продлился всего 28 минут и завершился технической победой пятой ракетки мира Иги Швентек.

Рыбакина – Швентек, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 04:50

Фото: j48tennis

При счете 4:1 в ее пользу Рыбакина отказалась от борьбы из-за проблем со здоровьем.

"Без комментариев", – так отреагировали на новость фанаты Рыбакиной.

Турнир в Цинциннати финиширует 23 августа. Действующим победителем турнира является теннисистка Ига Швентек. В следующем круге она встретится с американкой Джессикой Пегулой.

Накануне этого ожидаемого фанатами тенниса матча, Всемирная женская ассоциация опубликовала подборку лучших сражений между Швентек и Рыбакиной за последние годы.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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