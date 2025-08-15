#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
538.03
629.23
6.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
538.03
629.23
6.74
Спорт

Рыбакина сравнялась со Швёнтек по некоторым показателям

Елена Рыбакина повторила достижение Швёнтек, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 07:50 Фото: j48tennis
Елена Рыбакина повторила редчайшее достижение Иги Швёнтек по камбэкам на WTA-1000 и турнирах "большого шлема", сообщает Zakon.kz.

С 1990 года казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала второй спортсменкой из первой десятки WTA, которой удалось одержать три победы после отставания по сетам на пути к четвертьфиналу на турнирах "Большого шлема" или соревнованиях категории WTA-1000. Такую информацию выпустила Opta Ace на своей странице в X.

По информации источника, ранее подобное получилось только у польской теннисистки Иги Швёнтек на турнире WTA-1000 в Индиан‑Уэллсе в 2022 году. При этом данное статистическое достижение не учитывает случаи снятия соперниц.

Сегодня на пути к четвертьфиналу Рыбакина встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, а в честь Винус Уильямс выпустили новую Барби.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Шахматистка-вундеркинд стала самым молодым международным мастером среди женщин
Спорт
07:00, Сегодня
Шахматистка-вундеркинд стала самым молодым международным мастером среди женщин
Американскому боксеру в качестве соперника предложили Геннадия Головкина
Спорт
05:00, Сегодня
Американскому боксеру в качестве соперника предложили Геннадия Головкина
Новую Барби выпустили в честь Винус Уильямс
Спорт
03:23, 15 августа 2025
Новую Барби выпустили в честь Винус Уильямс
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: