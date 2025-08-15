Рыбакина сравнялась со Швёнтек по некоторым показателям
С 1990 года казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала второй спортсменкой из первой десятки WTA, которой удалось одержать три победы после отставания по сетам на пути к четвертьфиналу на турнирах "Большого шлема" или соревнованиях категории WTA-1000. Такую информацию выпустила Opta Ace на своей странице в X.
66.7 – Since the format’s introduction in 2009, only two players (11+ matches) have a higher win rate than Elena Rybakina (66.7%) against WTA top 10 opponents at WTA-1000 events – Serena Williams and Iga Swiatek. Level.#CincyTennis | @CincyTennis @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/xurUl8eYKY— OptaAce (@OptaAce) August 14, 2025
По информации источника, ранее подобное получилось только у польской теннисистки Иги Швёнтек на турнире WTA-1000 в Индиан‑Уэллсе в 2022 году. При этом данное статистическое достижение не учитывает случаи снятия соперниц.
Сегодня на пути к четвертьфиналу Рыбакина встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко