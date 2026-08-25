Бибисара Асаубаева лишила преимуществ соперниц на престижном турнире по рапиду во Франции

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала победительницей рапид-турнира WR Women’s Chess Tour 2026, который идет во французском Сен-Тропе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, казахстанка смогла одолеть немку Элизабет Петц и грузинскую шахматистку Нино Бациашвили.

В решающем матче оппоненткой Асаубаевой стала украинская шахматистка Мария Музычук. До финала она обошла нидерландку Элин Руберс и представительницу Индии Конеру Хампи.

В борьбе за главный титул преимущество осталось за казахстанкой.

Она завоевала чемпионский титул в рапиде. До этого Асаубаева успешно выступила на шестом ежегодном шахматном супертурнире Cairns Cup 2026, который прошел в американском Сент-Луисе.

Там казахстанка набрала 5 очков, заняла третье место и получила призовые в размере 35 тыс. долларов.

Рапид (быстрые шахматы) – это разновидность шахматной партии с ограничением времени, при которой каждому игроку на всю игру дается от 10 до 60 минут. Этот формат выступает компромиссом между долгими классическими шахматами и молниеносным блицем.

Ранее стало известно, что казахстанская тхэквондистка завоевала "бронзу" China Open в Китае.