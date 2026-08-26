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Спорт

Дастан Сатпаев и его "Бернли" вылетели из Кубка английской лиги

Брэдфорд Сити - Бернли, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 02:06 Фото: Х/BurnleyOfficial
Ночью 27 августа на стадионе "Вэлли Пэрейд" в Брэдфорде прошел матч второго раунда Кубка английской лиги, где казахстанец Дастан Сатпаев сыграл в составе "Бернли", сообщает Zakon.kz.

Форвард сборной Казахстана вышел в стартовом составе и впервые дебютировал за свою новую команду с первых минут.

Брэдфорд Сити – Бернли, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 02:06

Фото: Х/BurnleyOfficial

Однако Сатпаев был заменен на 79-й минуте. К сожалению его фанатов, Сатпаева не смог ничем помочь "Бернли". Клуб сенсационно проиграл "Брэдфорд Сити" и вылетел из Кубка английской лиги.

После нулевой ничьей по итогам 90 минут команды приступили к серии пенальти. "Брэдфорд Сити" уверенно выиграл со счетом 4:2

Дастан Сатпаев , фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 02:06

Фото: Х/officialbantams

Стартовый тур сезона в английской Премьер-лиге завершило 25 августа лондонское противостояние между "Фулхэмом" и "Челси", где несостоявшийся клуб Сатпаева забил сопернику уже на 31-й секунде матча.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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