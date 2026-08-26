Дастан Сатпаев и его "Бернли" вылетели из Кубка английской лиги

Ночью 27 августа на стадионе "Вэлли Пэрейд" в Брэдфорде прошел матч второго раунда Кубка английской лиги, где казахстанец Дастан Сатпаев сыграл в составе "Бернли", сообщает Zakon.kz.

Форвард сборной Казахстана вышел в стартовом составе и впервые дебютировал за свою новую команду с первых минут.

Однако Сатпаев был заменен на 79-й минуте. К сожалению его фанатов, Сатпаева не смог ничем помочь "Бернли". Клуб сенсационно проиграл "Брэдфорд Сити" и вылетел из Кубка английской лиги.

После нулевой ничьей по итогам 90 минут команды приступили к серии пенальти. "Брэдфорд Сити" уверенно выиграл со счетом 4:2

Стартовый тур сезона в английской Премьер-лиге завершило 25 августа лондонское противостояние между "Фулхэмом" и "Челси", где несостоявшийся клуб Сатпаева забил сопернику уже на 31-й секунде матча.