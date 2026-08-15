"Челси", Дастан Сатпаев и "Бернли" прокомментировали переход казахстанца

14 августа лондонский "Челси" и казахстанский футболист Дастан Сатпаев прокомментировали переход казахстанца в английский "Бернли" на сезон-2026/27, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы "Челси", Сатпаев подписал с "Челси" контракт до 2033 года и проведет сезон-2026/27 на "Терф Мур". Ранее казахстанец принял участие в предсезонном турне "Челси" по Австралии и Азии. Он сыграл в четырех матчах и забил гол в победной встрече с "Вестерн Сидней Уондерерс".

"Челси" рад подтвердить, что игрок сборной Казахстана Дастан Сатпаев официально перешел из "Кайрата", после чего отправился в аренду в клуб Чемпионшипа "Бернли" на предстоящий сезон", – говорится в сообщении футбольного клуба.

Dastan Satpayev has officially joined Chelsea from FC Kairat, with the Kazakhstan international moving to Burnley on loan for the upcoming season. 🇰🇿💙 pic.twitter.com/7KfFkOtI3M — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 14, 2026

Следом Сатпаев сделал публикацию на своей странице в Instagram. Со слов казахстанца, аренда – новый опыт, который сделает его сильнее. Текущее развитие событий он кратко назвал началом.

"Теперь тебя ждут настоящие испытания и наслаждения от европейского футбола. Вышло очень круто, что ты остался в Европе. Успехов и процветания тебе в любимом спорте!" – пишут казахстанцы в соцсетях.

"Челси" пожелал Дастану удачи в предстоящем сезоне и отметил, что клуб продолжит следить за его развитием и оказывать ему поддержку.

"Удачи, Дастан!" – говорится на сайте "Челси".

"Бернли" также не остался в стороне и представил Сатпаева в своих соцсетях, назвав его первым игроком из Казахстана, подписавшим контракт с клубом. На странице "Бернли" в Instagram, Дастану посвятили сразу три публикации.

"Теперь в Казахстане знают и следят за футбольным клубом "Бернли". Чемпионшип будет интересно смотреть", – поддержали Дастана казахстанские болельщики.

Сатпаев прошел футбольную подготовку в "Кайрате" и дебютировал за основную команду клуба в возрасте 15 лет в мае 2024 года. Всего за "Кайрат" форвард провел 58 матчей, в том числе выступал в Лиге чемпионов УЕФА, и забил 26 голов.

Выступления Сатпаева за "Кайрат" позволили ему получить вызов в национальную сборную Казахстана в марте 2025 года. Он стал самым молодым дебютантом в истории сборной Казахстана – на момент первого матча ему было 16 лет, семь месяцев и 10 дней.

Сейчас на его счету восемь матчей за национальную команду. Первый гол за Казахстан Сатпаев забил в ноябре 2025 года в матче против Бельгии, завершившемся со счетом 1:1. Тогда он стал самым молодым автором гола в истории сборной Казахстана – ему было 17 лет, три месяца и три дня.

Вечером 13 августа костанайский футбольный клуб "Тобыл" сыграл дома ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА против сербского "Партизана".