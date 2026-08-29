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Спорт

Роналду забил 978-й гол и добыл волевую победу для "Аль-Насра"

Футбол Гол Победа, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 08:15 Фото: Instagram/alnassr
Минувшей ночью завершился матч четвертого тура саудовской Про-Лиги, где "Аль-Наср" принимал "Аль-Таавун" и обыграл соперника со счетом 2:1 благодаря победному мячу своего капитана Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

Гости вышли вперед уже на 11-й минуте встречи, когда точным ударом отличился защитник Бассам Аль-Хурайджи. Перед самым уходом на перерыв хавбек "Аль-Насра" Саму Кошта сравнял счет – 1:1. А сразу после отдыха нападающий клуба из Эр-Рияда Криштиану Роналду забил решающий гол.

Для португальца этот мяч стал 978-м в его карьере, из которых 832 раза он отличился на клубном уровне, а остальные 146 были забиты в составе сборной.

На данный момент после четырех матчей саудовского чемпионата "Аль-Наср" накопил максимальные 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. А 41-летний Роналду в новом сезоне забил уже два мяча за последние три игры.

В ночь на 22 августа он записал в свой актив гол в ворота "Аль-Рияда", где его команда разгромила соперника на выезде со счетом 4:0.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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