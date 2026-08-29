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Спорт

Первый матч Дастана Сатпаева в старте "Бернли" закончился разгромом

Фото: instagram/burnleyofficial, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 21:27 Фото: instagram/burnleyofficial
Футбольный клуб "Бернли" потерпел крупное поражение от "Норвича" в выездном матче третьего тура Английской футбольной лиги (Чемпионшипа). Встреча завершилась со счетом 1:4 в пользу хозяев поля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 29 августа 2026 года издание Sports.kz, встреча прошла на стадионе "Карроу Роуд" в Норидже. На старте встречи "Бернли" пропустил два быстрых гола: на 2-й минуте забил нападающий "Норвича" Мохаммед Туре, на 5-й – полузащитник Андре Брукс.

На 21-й минуте Туре оформил дубль и довел счет до разгромного. Полузащитник "Бернли" Джош Лорент на 27-й минуте сумел сократить счет, но Брукс забил свой второй мяч на 67-й. Счет матча – 4:1 в пользу "Норвича".

При этом гости доигрывали встречу в меньшинстве, так как на 77-й минуте поле покинул Лорент после второй желтой карточки.

"18-летний игрок сборной Казахстана Дастан Сатпаев вышел на поле в стартовом составе, но результативными действиями не отметился. Это был первый выход казахстанца в основном составе на старте матча в рамках чемпионата", – говорится в сообщении.

После трех туров Чемпионшипа "Бернли" имеет в активе одно очко и занимает 21-е место в турнирной таблице. "Норвич" с тремя баллами – на 15-й позиции.

14 августа Сатпаев перешел в "Бернли" на правах аренды из лондонского "Челси" всего лишь на один сезон без права выкупа.

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Канат Болысбек
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