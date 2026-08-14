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Спорт

Дастан Сатпаев перейдет из "Челси" в "Бернли" на правах аренды

Фото: instagram/d__satpayev , фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 22:44 Фото: instagram/d__satpayev
Казахстанский нападающий Дастан Сатпаев может временно сменить клубную прописку в Англии. Лондонский "Челси" рассматривает вариант с отправкой 18-летнего форварда в аренду в "Бернли" для получения регулярной игровой практики на взрослом уровне, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 14 августа 2026 года издание BBС, молодой футболист уже прибыл на стадион "Терф Мур", где ему предстоит пройти медицинское обследование.

Ожидается, что медосмотр состоится накануне домашнего матча "Бернли" против "Вест Хэма".

Трансфер казахстанца из алматинского "Кайрата" в лондонский гранд за 3,4 млн фунтов стерлингов был предварительно согласован еще в начале 2025 года.

В день своего 18-летия Сатпаев официально заключил с "синими" шестилетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

Если стороны успешно завершат оформление сделки, молодой нападающий проведет ближайший отрезок карьеры в составе "Бернли".

Ранее мы писали, что заполненный до отказа "Челси" Сатпаева купил еще одного защитника.

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Канат Болысбек
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