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Спорт

"Бернли" Сатпаева чудом спасся на старте нового сезона в Чемпионшип

Футбол Ничья Старт, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 11:13 Фото: Instagram/burnleyofficial
В прошедшие выходные стартовали игры первого тура английского Чемпионшипа по футболу, по итогам которого клуб "Бернли" казахстанца Дастана Сатпаева дома сыграл вничью с "Вест Хэмом" – 2:2, сообщает Zakon.kz.

Поединок, который прошел на арене "Терф Мур", сложился для хозяев поля очень непростым – они проигрывали по ходу встречи с разницей в два мяча.

Счет был открыт уже на 10-й минуте усилиями защитника "молотобойцев" Максимилиана Килмана. Во втором тайме гости увеличили свое преимущество, когда отличился Манор Соломон.

В этот момент команда Нуну, скорее всего, уже решила, что они победили. Однако "бордовые" не согласились с этим мнением.

За семь минут до финального свистка Зиан Флемминг с пенальти сократил отставание. Он же в дополнительное время оформил дубль и вырвал волевую ничью для своего коллектива.

Новичок "Бернли" – казахстанский нападающий Дастан Сатпаев, только прибывший в команду на правах аренды из "Челси", в этой игре не принимал участия.

Скорее всего, ему дали время для адаптации в новой компании и пустят в бой 23 августа, когда подопечные Ники Хайена сыграют на выезде с "Вест Бромвичем".

После драматической развязки новая дружина нашего форварда ныне входит в топ-10 Чемпионшипа, набрав одно очко (девятое место).

Тем временем Бен Шелтон, который на днях второй год подряд стал королем "Мастерса" в Монреале, минувшей ночью сенсационно проиграл на старте ATP-1000 в Цинциннати португальскому "квалифайеру" Джайме Фария (№79 ATP) – 4:6, 4:6.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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