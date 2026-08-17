"Бернли" Сатпаева чудом спасся на старте нового сезона в Чемпионшип
Поединок, который прошел на арене "Терф Мур", сложился для хозяев поля очень непростым – они проигрывали по ходу встречи с разницей в два мяча.
Счет был открыт уже на 10-й минуте усилиями защитника "молотобойцев" Максимилиана Килмана. Во втором тайме гости увеличили свое преимущество, когда отличился Манор Соломон.
В этот момент команда Нуну, скорее всего, уже решила, что они победили. Однако "бордовые" не согласились с этим мнением.
За семь минут до финального свистка Зиан Флемминг с пенальти сократил отставание. Он же в дополнительное время оформил дубль и вырвал волевую ничью для своего коллектива.
Новичок "Бернли" – казахстанский нападающий Дастан Сатпаев, только прибывший в команду на правах аренды из "Челси", в этой игре не принимал участия.
Скорее всего, ему дали время для адаптации в новой компании и пустят в бой 23 августа, когда подопечные Ники Хайена сыграют на выезде с "Вест Бромвичем".
После драматической развязки новая дружина нашего форварда ныне входит в топ-10 Чемпионшипа, набрав одно очко (девятое место).
Тем временем Бен Шелтон, который на днях второй год подряд стал королем "Мастерса" в Монреале, минувшей ночью сенсационно проиграл на старте ATP-1000 в Цинциннати португальскому "квалифайеру" Джайме Фария (№79 ATP) – 4:6, 4:6.