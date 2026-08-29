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Спорт

Главный тренер "Бернли" поставил Сатпаева в пример команде

Казахстанский футболист Дастан Сатпаев, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 02:30 Фото: Instagram/burnleyofficial
Наставник английского "Бернли" Ники Хайен дал оценку игре казахстанского форварда Дастана Сатпаева в матче третьего тура Чемпионшипа против "Норвича" (1:4) , сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz со ссылкой на пресс-службу клуба, гостевая встреча закончилась разгромным поражением команды казахстанца со счетом 1:4.

Сатпаев впервые вышел на поле в стартовом составе в рамках чемпионата и провел на нем все 95 минут.

"Сегодня вы также видели Дастана – 18-летний парень был лучшим игроком на поле. Есть и другие футболисты, которым нужно также посмотреть на себя и задать себе вопросы. Если вы видели ту энергию, которую привнес Дастан, то, как он боролся за команду, – именно это должны показывать все. Но, как я уже сказал, это процесс, и шаг за шагом мы придем к нужному результату. Конечно, для меня это тоже сложная ситуация, потому что болельщики разочарованы, и я полностью принимаю их реакцию. Я тоже не представлял себе такого начала сезона, но могу гарантировать вам, что мы собираемся изменить ситуацию", – сказал тренер после матча.

Статистический портал Flashscore оценил игру Сатпаева в 7,6 балла, что является лучшим показателем среди футболистов "Бернли".

Ранее мы писали о том, что ПСЖ чудесным образом на последних секундах избежал поражения в матче Лиги 1.

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Аксинья Титова
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