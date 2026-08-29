ПСЖ чудесным образом на последних секундах избежал поражения в матче Лиги 1

Двукратный победитель Лиги чемпионов УЕФА последних двух сезонов ПСЖ никак не может победить в чемпионате Франции. За два стартовых тура нового сезона команда Луиса Энрике дважды и оба раза в гостях сыграла вничью, сообщает Zakon.kz.

При этом в последнем матче, который прошел минувшей ночью, "парижане" с трудом убежали от неудачи с "Лиллем".

ПСЖ ушел от поражения при счете 0:2, когда основное время матча закончилось и судья добавил дополнительные минуты.

Поединок проходил в Лилле на стадионе "Пьер-Моруа", и хозяева поля повели в счете на 21-й минуте, когда отметился Хаукон Харальдссон с передачи Оливье Жиру.

За шесть минут до финального свистка второй гол у "Лилля" забил форвард Дилан Баква, где снова ассист сделал Жиру.

В этот момент практически все решили, что судьба матча решена, но гости не согласились с подобным решением, все-таки двукратные клубные чемпионы Европы. И они это доказали.

На первой добавленной минуте Витинья отыграл один гол, спустя мгновение капитан парижского коллектива Маркиньос добыл ничью своей команде – 2:2.

В итоге подопечные Луиса Энрике добыли одно очко и на данный час с двумя баллами занимают шестое место в турнирной таблице французского первенства.

Тем временем ФК "Сабах" казахстанского голкипера Стаса Покатилова вскоре сыграет против "Барселоны" и "Арсенала" в Лиге чемпионов УЕФА.