ПСЖ чудесным образом на последних секундах избежал поражения в матче Лиги 1
При этом в последнем матче, который прошел минувшей ночью, "парижане" с трудом убежали от неудачи с "Лиллем".
ПСЖ ушел от поражения при счете 0:2, когда основное время матча закончилось и судья добавил дополнительные минуты.
Поединок проходил в Лилле на стадионе "Пьер-Моруа", и хозяева поля повели в счете на 21-й минуте, когда отметился Хаукон Харальдссон с передачи Оливье Жиру.
За шесть минут до финального свистка второй гол у "Лилля" забил форвард Дилан Баква, где снова ассист сделал Жиру.
В этот момент практически все решили, что судьба матча решена, но гости не согласились с подобным решением, все-таки двукратные клубные чемпионы Европы. И они это доказали.
На первой добавленной минуте Витинья отыграл один гол, спустя мгновение капитан парижского коллектива Маркиньос добыл ничью своей команде – 2:2.
В итоге подопечные Луиса Энрике добыли одно очко и на данный час с двумя баллами занимают шестое место в турнирной таблице французского первенства.
Тем временем ФК "Сабах" казахстанского голкипера Стаса Покатилова вскоре сыграет против "Барселоны" и "Арсенала" в Лиге чемпионов УЕФА.