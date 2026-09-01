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Спорт

Два сета в первом матче решили судьбу Соболенко на US Open-2026

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко , фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 05:59 Фото: Instagram/arynasabalenka
Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко сыграла с колумбийской теннисисткой Камилой Осорио (59-е место в рейтинге WTA), в первом круге Открытого чемпионата США, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, встреча прошла на стадионе "Артур Эш" в Нью-Йорке, продлилась два сета и закончилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Соболенко.

Всего спортсменки провели на корте 1 час 27 минут.

Белорусская теннисистка продолжает защиту титула чемпионки US Open, который она выиграла в 2024 и 2025 годах. Теперь следующей соперницей Соболенко станет россиянка Полина Яценко – 160-я ракетка мира.

В первом круге турнира она уже обыграла мексиканку Ренату Сарасуа, занимающую 74-е место в рейтинге WTA, со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (10:7).

Ранее мы писали о том, что Елена Рыбакина возглавила мировой рейтинг WTA.

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