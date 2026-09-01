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Спорт

Названа новая цель Ислама Махачева: в списке оказался Шавкат Рахмонов

Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 22:20 Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94
Тренер чемпиона UFC Ислама Махачева Хавьер Мендес назвал трех потенциальных соперников для следующего поединка своего подопечного, включив в этот список казахстанца Шавката Рахмонова, сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 сентября 2026 года пишет Sports.kz. По данным издания, в прошлом месяце Махачев успешно провел первую защиту титула в полусредней категории, победив единогласным решением судей ирландца Иэна Гэрри.

По словам специалиста, теперь в их списке находятся три потенциальных соперника, включая экс-претендента из Казахстана Шавката Рахмонова.

"Ислам готов драться. Вы сами слышали: он говорил, что хотел бы провести бой до Рамадана. Я надеюсь, мы получим поединок с Пратесом. Если не с Пратесом, то с кем-нибудь другим. Вообще, в моем списке три человека: [Майкл] Моралес, [Карлос] Пратес и Шавкат [Рахмонов]. Я хотел бы, чтобы Ислам подрался с этими парнями. Если мы сумеем победить всех троих, ни у кого уже не останется сомнений. Просто нечего будет сказать. Вам придется отдать ему должное", – заявил Мендес в интервью Submission Radio.

В последний раз Рахмонов выходил в октагон в декабре 2024 года на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе, где победил единогласным решением судей Иэна Гэрри из Ирландии. Из рейтинга полусреднего дивизиона UFC казахстанец был исключен в начале 2026 года.

1 мая 2026 года сообщалось, что Шавкат Рахмонов после рецидива травмы колена выбыл из соревнований на 6-8 месяцев. Сейчас спортсмен проходит курс реабилитации в Германии и делает первые шаги для возвращения к тренировкам.

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Канат Болысбек
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