Казахстан завоевал еще три золотые медали на Всемирных играх кочевников

В Кыргызстане продолжаются VI Всемирные игры кочевников, и к этому часу сборная Казахстана положила в свою копилку в общей сложности пять медалей высшей пробы, четыре из которых были добыты в первый соревновательный день, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МТС РК, 2 сентября на высшую ступень пьедестала данных соревнований поднялся Абзал Тулыбеков в дисциплине "жамбы ату".

Затем наши джигиты блестяще выступили в состязаниях по перетягиванию каната в формате 8 на 8, заняв первое место.

А уже сегодня, 3 сентября, пятую награду высшего достоинства заработал самбист Сапар Болат, которому не было равных в весовой категории +98 кг.

Помимо этого в активе нашей делегации после второго соревновательного дня Игр одна серебряная и пять бронзовых медалей.

Первые две золотые награды попали в корзину казахстанской дружины днем ранее в дисциплине "аударыспак".

С пятью медалями высшей пробы наши атлеты сейчас занимают второе общекомандное место, пропустив вперед хозяев соревнований, – в их багаже девять золотых наград.