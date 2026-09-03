Казахстан завоевал еще три золотые медали на Всемирных играх кочевников
Как передает пресс-служба МТС РК, 2 сентября на высшую ступень пьедестала данных соревнований поднялся Абзал Тулыбеков в дисциплине "жамбы ату".
Затем наши джигиты блестяще выступили в состязаниях по перетягиванию каната в формате 8 на 8, заняв первое место.
А уже сегодня, 3 сентября, пятую награду высшего достоинства заработал самбист Сапар Болат, которому не было равных в весовой категории +98 кг.
Помимо этого в активе нашей делегации после второго соревновательного дня Игр одна серебряная и пять бронзовых медалей.
Первые две золотые награды попали в корзину казахстанской дружины днем ранее в дисциплине "аударыспак".
С пятью медалями высшей пробы наши атлеты сейчас занимают второе общекомандное место, пропустив вперед хозяев соревнований, – в их багаже девять золотых наград.