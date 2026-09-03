Юлия Путинцева потерпела поражение на US Open-2026

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (84-я ракетка мира) уступила во втором круге US Open китаянке Чжэн Циньвэнь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, казахстанская теннисистка три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету ее соперницы девять подач навылет, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Матч продлился 2 часа 39 минут и завершился со счетом 6:4, 2:6, 6:1 в пользу китаянки.

В следующем круге Чжэн Циньвэнь встретится с представительницей США Мэдисон Киз.

US Open-2026 проходит в Нью-Йорке с 30 августа по 13 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет почти 49 миллионов долларов.

Действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко. В финальном матче турнира она оказалась сильнее представительницы США Аманды Анисимовой.

3 сентября 2026 года стало известно, сколько денег заработала Рыбакина за выход во второй круг US Open.