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Спорт

Юлия Путинцева потерпела поражение на US Open-2026

Юлия Путинцева, казахстанская теннисистка, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 04:04 Фото: instagram/yulia_putintseva
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (84-я ракетка мира) уступила во втором круге US Open китаянке Чжэн Циньвэнь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, казахстанская теннисистка три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету ее соперницы девять подач навылет, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Матч продлился 2 часа 39 минут и завершился со счетом 6:4, 2:6, 6:1 в пользу китаянки.

В следующем круге Чжэн Циньвэнь встретится с представительницей США Мэдисон Киз.

US Open-2026 проходит в Нью-Йорке с 30 августа по 13 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет почти 49 миллионов долларов.

Действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко. В финальном матче турнира она оказалась сильнее представительницы США Аманды Анисимовой.

3 сентября 2026 года стало известно, сколько денег заработала Рыбакина за выход во второй круг US Open.

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Камила Салкымбаева
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