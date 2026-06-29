Выступление на "Уимблдоне-2026" печально закончилось для Юлии Путинцевой

84-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Юлия Путинцева завершила борьбу в турнире "Уимблдон-2026" в Лондоне в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в первом круге топового турнира казахстанка уступила немке Татьяне Марии, занимающей 96-ю позицию в рейтинге WTA – 4:6, 4:6.

Матч шел 1 час 42 минуты.

До этой встречи теннисистки играли друг с другом шесть раз. В личных встречах преимущество было на стороне Юлии Путинцевой – 4:2.

В следующем круге Мария встретится с американкой Ивой Йович.

"Уимблдон" стартует с 29 июня и продлится до 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

Ранее стало известно, что Бублик сдал позиции в рейтинге чемпионской гонки ATP перед стартом "Уимблдона".