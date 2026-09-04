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Спорт

Молодежная хоккейная команда Qarmet – чемпион Кубка Казахстана

хоккеист, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 11:34 Фото: Qarmet
Молодежный хоккейный клуб Qarmet впервые в своей истории стал обладателем Кубка Казахстана. В решающем матче молодые львы одержали уверенную победу над столичным "Барысом" со счетом 5:2.
хоккеисты, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 11:34

Фото: Qarmet

Для команды этот успех стал продолжением большого пути, который МХК Qarmet прошел за последний сезон. Весной хоккеисты впервые в истории завоевали серебряные медали Jastar Hokei Ligasy. Финальная серия против "Барыса" растянулась на все семь матчей, а судьба чемпионства решилась только в заключительной встрече, тогда Qarmet уступил сопернику со счетом 2:3.

хоккеисты, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 11:34

Фото: Qarmet

Новую главу своей истории команда начала уже с чемпионской целью. В новый сезон МХК Qarmet вошел в полностью обновленном образе. Для хоккеистов была разработана новая игровая форма, центральным элементом которой стал молодой лев – символ характера, энергии и амбиций команды. Компания Qarmet также передала клубу новый современный автобус, стилистически оформленный в фирменном дизайне команды. Теперь он сопровождает хоккеистов на выездных матчах и стал еще одним элементом новой идентичности клуба.

автобус, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 11:34

Фото: Qarmet

И результат не заставил себя ждать. Уже на старте сезона Qarmet продемонстрировал серьезные амбиции и дошел до решающего матча Кубка Казахстана. Символично, что в борьбе за первый трофей на пути команды вновь оказался "Барыс" – тот самый соперник, которому Qarmet уступил чемпионство несколько месяцев назад.

хоккеисты, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 11:34

Фото: Qarmet

На этот раз темиртаусцы взяли свое. Высокий темп, командная игра и характер позволили Qarmet одержать победу со счетом 5:2 и впервые поднять над головой Кубок Казахстана.

хоккеисты, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 11:34

Фото: Qarmet

За короткое время МХК Qarmet прошел путь от серебряного призера молодежного чемпионата страны до обладателя национального Кубка. Эта победа стала результатом работы хоккеистов и тренерского штаба, поддержки болельщиков и системного развития команды.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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