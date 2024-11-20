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"Барыс" сенсационно обыграл действующего обладателя Кубка Гагарина

Хоккей Победа Металлург, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 21:19 Фото: Instagram/barys_official
Вечером 20 ноября казахстанский хоккейный клуб "Барыс" неожиданно для всех сумел переиграть на своей арене обладателя Кубка Гагарина, команду "Металлург" со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Перед матчем все прогнозы насчет победителя были на стороне российского коллектива, где играет самый дорогостоящий хоккеист Казахстана Никита Михайлис.

Однако лидер казахстанской сборной не смог поразить ворота своей бывшей команды. Зато сильно порадовали местные игроки.

Уже на второй минуте встречи Максим Мухаметов вывел "Барыс" вперед.  

Спустя мгновение Дмитрий Силантьев восстановил равновесие. Однако подопечные Галыма Мамбеталиева сумели навязать свой стиль игры и зацепить два драгоценных очка в противостоянии с титулованным соперником.

Победную шайбу забил Кирилл Панюков – 2:1.

Таким образом, столичная дружина начала с победы домашнюю серию из трех матчей. Следующий поединок наша команда проведет 22 ноября против "Амура".

Между тем 20 ноября главный тренер "Кайрата" в день своего рождения получил новый контракт.

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