#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+24°
$
456.56
530.52
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+24°
$
456.56
530.52
5.28
Спорт

Соболенко прокомментировала противостояние с Рыбакиной за первую строчку WTA

Рыбакина и Соболенко, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 08:38 Фото: Instagram/lenarybakina/arynasabalenka
Четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема" из Беларуси Арина Соболенко прокомментировала борьбу с Рыбакиной за сохранение лидерства в мировом рейтинге WTA, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, главной конкуренткой белоруски в споре за первую строчку стала казахстанка Елена Рыбакина. Арина ответила, что старается полностью абстрагироваться от любых прогнозов и раскладов в социальных сетях.

"Я полностью дистанцируюсь от этого, потому что это всего лишь догадки. Я сосредоточена только на себе. Просто стараюсь выкладываться на полную в каждом матче и бороться за победу. Всегда есть какие-то сценарии развития событий. В социальных сетях постоянно появляется разная статистика, поэтому я стараюсь держаться от нее подальше. Сейчас это под моим контролем, поэтому я просто стараюсь контролировать то, что могу. Когда это от меня не зависит, значит, не зависит. Зачем мне вообще об этом думать?" – прокомментировала Соболенко на пресс-конференции.

На проходящем в Нью-Йорке турнире US Open 2026 Арина Соболенко удерживает звание первой ракетки мира, однако идущая следом Елена Рыбакина может сместить ее с вершины.

Если казахстанка сможет дойти до стадии полуфинала Открытого чемпионата США, она возглавит рейтинг WTA вне зависимости от результата белорусской теннисистки.

Ранее стало известно, что Арина Соболенко дерзко ворвалась в четвертьфинал US Open 2026.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Ролан Гаррос
08:35, 28 мая 2026
Соболенко останется первой ракеткой мира после "Ролан Гаррос"
Первая ракетка Казахстана и мира
04:30, 27 марта 2026
Соболенко высказалась о "заклятом" соперничестве с Рыбакиной
Битва полов
07:50, 10 декабря 2025
Арина Соболенко высказалась о трансгендерах в женском теннисе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Эмма Наварро в борьбе за 1/4 финала US Open
08:50, Сегодня
Эмма Наварро переиграла Анну Калинскую в матче за 1/4 финала US Open
Карлос Алькарас празднует победу
08:20, Сегодня
Карлос Алькарас обошёл Пита Сампраса по проценту побед на хардовых ТБШ
Дмитрий Попко в квалификации Кубка Дэвиса против команды Южной Кореи
07:51, Сегодня
Дмитрий Попко уступил Джуричу в финале грунтового турнира ITF в Сербии
Наоми Осака перед тренировкой на одним из матчей US Open-2026
07:17, Сегодня
Осака сыграет с Рыбакиной на US Open-2026, несмотря на травму ахилла
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: