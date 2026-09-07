Соболенко прокомментировала противостояние с Рыбакиной за первую строчку WTA

Четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема" из Беларуси Арина Соболенко прокомментировала борьбу с Рыбакиной за сохранение лидерства в мировом рейтинге WTA, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, главной конкуренткой белоруски в споре за первую строчку стала казахстанка Елена Рыбакина. Арина ответила, что старается полностью абстрагироваться от любых прогнозов и раскладов в социальных сетях.

"Я полностью дистанцируюсь от этого, потому что это всего лишь догадки. Я сосредоточена только на себе. Просто стараюсь выкладываться на полную в каждом матче и бороться за победу. Всегда есть какие-то сценарии развития событий. В социальных сетях постоянно появляется разная статистика, поэтому я стараюсь держаться от нее подальше. Сейчас это под моим контролем, поэтому я просто стараюсь контролировать то, что могу. Когда это от меня не зависит, значит, не зависит. Зачем мне вообще об этом думать?" – прокомментировала Соболенко на пресс-конференции.

На проходящем в Нью-Йорке турнире US Open 2026 Арина Соболенко удерживает звание первой ракетки мира, однако идущая следом Елена Рыбакина может сместить ее с вершины.

Если казахстанка сможет дойти до стадии полуфинала Открытого чемпионата США, она возглавит рейтинг WTA вне зависимости от результата белорусской теннисистки.

Ранее стало известно, что Арина Соболенко дерзко ворвалась в четвертьфинал US Open 2026.