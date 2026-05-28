Соболенко останется первой ракеткой мира после "Ролан Гаррос"

Четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема" Арина Соболенко сохранит за собой первое место в рейтинге WTA по окончании Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает Zakon.kz.

Это стало очевидным после сокрушительного поражения второй ракетки мира Елены Рыбакиной от Юлии Стародубцевой со счетом 6:3, 1:6, 6:7(4) во втором круге турнира.

"Стародубцева играла хорошо, действительно лучше, чем Рыбакина, о чем нам говорит финальный счет", – практически единогласно отмечают знатоки и любители тенниса.

В соцсетях тут же принялись обвинять казахстанцев в преждевременном ликовании по поводу обхода Рыбакиной ее заклятой соперницы.

"Не бегите вперед паровоза и не делите шкуру неубитого медведя, тогда не будете выглядеть смешно", – упрекали казахстанских болельщиков в соцсетях.

Изрядно досталось и казахстанским журналистам, которые сразу после первого круга "короновали" Рыбакину, называя "Королевой Парижа".

"Скорее, как фанера над Парижем", – резюмировали "избиение" казахстанских СМИ интернет-пользователи.

55-я ракетка мира из Украины Юлия Стародубцева не осталась в стороне и прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной.