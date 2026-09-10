Рыбакина возглавила рейтинг WTA: как ей удержать лидерство
Для начала Елене нужно как можно успешнее завершить US Open 2026. Впереди у нее матч с Коко Гауфф за выход в финал турнира, который может дополнительно укрепить ее позиции.
Дальше Рыбакина будет играть на нескольких турнирах, где ей необходимо показать определенный результат. Иначе при неудачной игре и стечении обстоятельств к концу 2026 года она может потерять лидирующую позицию в WTA, пишет Sportarena. Издание перечислило соревнования, где казахстанке надо выступить успешно, чтобы остаться №1.
В первую очередь – Итоговый турнир WTA, где Елене предстоит защищать титул. Пройдет с 8 по 15 ноября в американском Индиан-Уэллсе, штат Калифорния.
Также серьезное значение имеют выступления на азиатской серии:
- WTA-1000 в Пекине (30 сентября – 11 октября)
- WTA-1000 в Ухани (12-18 октября)
- WTA-500 в Нинбо (19-25 октября).
В прошлом году результаты казахстанки на этих соревнованиях были неоднозначными, поэтому успешное выступление на них может напрямую повлиять на расстановку сил в рейтинге.
Кроме того, нельзя оставить без внимания физическое состояние Рыбакиной. В предыдущие сезоны она неоднократно сталкивалась с проблемами со здоровьем, а по ходу текущего года была вынуждена сняться с матча в Цинциннати.
Таким образом, Рыбакиной по силам одолеть кого угодно: с игровой точки зрения к ней вопросов немного. Другое дело психология и давление в статусе первой ракетки планеты. Каждая будущая оппонентка будет хотеть обыграть лучшую из лучших. И казахстанке придется свыкнуться с тем, что на корт с ней условная Беатрис Хаддад-Мая будет выходить как на последнее противостояние. Но и здесь имеется козырь казахстанки – сильнейшая психологическая устойчивость и хладнокровие.
9 сентября 2026 года стало известно, что первая ракетка Казахстана возглавит мировой рейтинг WTA. Для нашей страны это впервые. В связи с этим Елену поздравил президент Касым-Жомарт Токаев. "Вы прославили казахстанский спорт и вписали свое имя в летопись мирового тенниса", – обратился он к теннисистке. Позже Рыбакина прокомментировала свой новый статус.