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Спорт

Рыбакина возглавила рейтинг WTA: как ей удержать лидерство

казахстанка Елена Рыбакина, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 15:54 Фото: Instagram/lenarybakina
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в карьере возглавила рейтинг WTA после победы над Чжэн Циньвэнь на US Open 2026. Есть ряд условий, которые она должна соблюсти, чтобы удержаться на первой позиции, сообщает Zakon.kz.

Для начала Елене нужно как можно успешнее завершить US Open 2026. Впереди у нее матч с Коко Гауфф за выход в финал турнира, который может дополнительно укрепить ее позиции.

Дальше Рыбакина будет играть на нескольких турнирах, где ей необходимо показать определенный результат. Иначе при неудачной игре и стечении обстоятельств к концу 2026 года она может потерять лидирующую позицию в WTA, пишет Sportarena. Издание перечислило соревнования, где казахстанке надо выступить успешно, чтобы остаться №1.

В первую очередь – Итоговый турнир WTA, где Елене предстоит защищать титул. Пройдет с 8 по 15 ноября в американском Индиан-Уэллсе, штат Калифорния.

Также серьезное значение имеют выступления на азиатской серии:

  • WTA-1000 в Пекине (30 сентября – 11 октября)
  • WTA-1000 в Ухани (12-18 октября)
  • WTA-500 в Нинбо (19-25 октября).

В прошлом году результаты казахстанки на этих соревнованиях были неоднозначными, поэтому успешное выступление на них может напрямую повлиять на расстановку сил в рейтинге.

Кроме того, нельзя оставить без внимания физическое состояние Рыбакиной. В предыдущие сезоны она неоднократно сталкивалась с проблемами со здоровьем, а по ходу текущего года была вынуждена сняться с матча в Цинциннати.

Таким образом, Рыбакиной по силам одолеть кого угодно: с игровой точки зрения к ней вопросов немного. Другое дело психология и давление в статусе первой ракетки планеты. Каждая будущая оппонентка будет хотеть обыграть лучшую из лучших. И казахстанке придется свыкнуться с тем, что на корт с ней условная Беатрис Хаддад-Мая будет выходить как на последнее противостояние. Но и здесь имеется козырь казахстанки – сильнейшая психологическая устойчивость и хладнокровие.

9 сентября 2026 года стало известно, что первая ракетка Казахстана возглавит мировой рейтинг WTA. Для нашей страны это впервые. В связи с этим Елену поздравил президент Касым-Жомарт Токаев. "Вы прославили казахстанский спорт и вписали свое имя в летопись мирового тенниса", – обратился он к теннисистке. Позже Рыбакина прокомментировала свой новый статус.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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