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Спорт

Рыбакина разобралась с Соболенко и стала победительницей US Open

Елена Рыбакина, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 03:50 Фото: Instagram/lenarybakina
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Открытый чемпионат США, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в финале казахстанка обошла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

Матч шел 2 часа 23 минуты и завершился со счетом 6:4, 5:7, 6:2 в пользу Рыбакиной.

Теннисистки провели 18-ю очную встречу. Рыбакина одержала восьмую победу, тогда как Соболенко брала вверх десять раз.

Рыбакина впервые в карьере возглавит рейтинг WTA после окончания Открытого чемпионата США – 2026. Она займет место Арины Соболенко, которая стояла на вершине рейтинга с 21 октября 2024 года.

Помимо новой победы, Рыбакина является победительницей "Уимблдона" (2022) и Australian Open (2026).

Ранее стало известно, сколько заработала Рыбакина, выйдя в финал "Большого шлема".

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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