Рыбакина разобралась с Соболенко и стала победительницей US Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Открытый чемпионат США, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в финале казахстанка обошла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

Матч шел 2 часа 23 минуты и завершился со счетом 6:4, 5:7, 6:2 в пользу Рыбакиной.

Теннисистки провели 18-ю очную встречу. Рыбакина одержала восьмую победу , тогда как Соболенко брала вверх десять раз .

Рыбакина впервые в карьере возглавит рейтинг WTA после окончания Открытого чемпионата США – 2026. Она займет место Арины Соболенко, которая стояла на вершине рейтинга с 21 октября 2024 года .

Помимо новой победы, Рыбакина является победительницей "Уимблдона" (2022) и Australian Open (2026).

Ранее стало известно, сколько заработала Рыбакина, выйдя в финал "Большого шлема".