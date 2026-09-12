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Мир

22-летний парень смог похудеть с 210 кг в два раза и стал "крашем" соцсетей

Герой соцсетей, похудение, блогер, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 04:32 Фото: Jam Press/djcastanedaa
В возрасте 19 лет парень из Техаса Дэвид Джон Кастаньеда весил 210 килограммов. Сейчас молодой человек смог взять себя в руки и похудел почти в два раза, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, состояние нового героя соцсетей стремительно ухудшалось с каждым днем.

В обычный день Кастаньеда съедал на завтрак омлет из восьми яиц с сыром, ветчиной и беконом, затем – целую упаковку пасты с говядиной или курицей и огромное количество хлеба, а также множество тортилий…

На ужин поглощал огромные порции мяса и риса, не забывал и про перекусы – чипсы, попкорн, мороженое, хлопья. Так Дэвид оказался в ловушке нескончаемого цикла поглощения еды.

Три года назад Кастаньеда все же взялся за себя и начал усиленно худеть. Он сидел на диетах и активно занимался спортом. К препаратам для похудения не прибегал, хотя многие его в этом и обвиняли. Недавно молодой человек рассказал о своей нелегкой борьбе с лишним весом.

"Мое тело было покрыто пролежнями, у меня была пигментация на шее и резистентность к инсулину. Даже весы перестали показывать мой вес, потому что не было таких цифр. Я долго спрашивал себя, почему у меня ничего не получается. В конце концов понял, что меня пугает не сама диета, а то, сколько времени она займет. Мысль о том, что придется каждый день на протяжении многих лет бороться с желанием отказаться от своих пищевых привычек, казалась невыносимой. Тогда я заставил себя думать по-другому: время никого не ждет, независимо от моего желания что-либо изменить, годы все равно пройдут. Я могу либо оставаться прежним, либо использовать текущее время с пользой, чтобы стать тем, кем хочу", – признался парень.

Сейчас подписчики называют Дэвида "крашем". Ему удалось скинуть почти 124 килограмма. О прежнем теле молодому человеку напоминает только кожа на некоторых участках.

Ранее мы писали о том, что отец сбросил 40 килограммов, чтобы спасти сына.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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