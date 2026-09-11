Более миллиарда: сколько заработала Рыбакина, выйдя в финал "Большого шлема"

11 сентября 2026 года стало известно, что лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина вышла в финал US Open-2026. Победа над американкой Кори Гауфф принесла ей крупные призовые в виде денег и очков, сообщает Zakon.kz.

Так, проход в финал престижного турнира гарантировал первой ракетке мира призовые в размере 2 800 000 долларов (1 262 184 000 тенге по курсу на 11 сентября), а также 1300 рейтинговых очков, пишет Sportarena.kz.

На US Open-2026 Елена Рыбакина выбила из турнира американку Тею Фродин, испанскую теннисистку Джессику Бусас Манейро, украинку Юлию Стародубцеву, японку Наоми Осаку и китаянку Чжэн Циньвэнь.

В финале Открытого чемпионата США Рыбакина сразится с Ариной Соболенко. Победительница заработает 5 500 000 долларов (более 2,4 млрд тенге) и 2000 рейтинговых очков.

Независимо от результата предстоящего матча, с понедельника (14 сентября 2026 года) казахстанка возглавит рейтинг WTA.

Финальный матч Елены Рыбакиной и белоруски Арины Соболенко должен состояться в ночь с 12 на 13 сентября. Начало запланировано на 01:00 по казахстанскому времени.

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9 сентября 2026 года стало известно, что первая ракетка Казахстана возглавит мировой рейтинг WTA. Для нашей страны это впервые. В связи с этим Елену поздравил президент Касым-Жомарт Токаев. Позже Рыбакина прокомментировала свой новый статус. При этом существует ряд условий, чтобы казахстанка смогла удержать лидерство в WTA.

