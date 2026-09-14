#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+27°
$
450.91
522.69
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+27°
$
450.91
522.69
5.33
Спорт

Александр Зверев впервые выиграл US Open

Теннисист Александр Зверев , фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 06:19 Фото: instagram/alexzverev123
Немецкий теннисист Александр Зверев завоевал титул на Открытом чемпионате США, обыграв в решающем матче американца Бена Шелтона (девятая ракетка мира), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, финальное противостояние продолжалось 3 часа 36 минут и завершилось в четырех сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2 в пользу второй ракетки мира.

По ходу встречи Зверев сделал девять эйсов, совершил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Шелтон ответил 10 подачами навылет, четырьмя двойными ошибками и одним реализованным брейк-пойнтом из трех.

Напомним, для Александра Зверева этот трофей стал вторым титулом на турнирах "Большого шлема" в карьере. Ранее немецкий теннисист выиграл Открытый чемпионат Франции – "Ролан Гаррос"-2026.

12 сентября 2026 года Елена Рыбакина завоевала титул US Open. В финале казахстанка встретилась с Ариной Соболенко. После триумфа на US Open Елена Рыбакина поделилась эмоциями в Instagram, опубликовав серию фотографий с чемпионским кубком.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
Александр Зверев о Мастерсе в Париже
12:13, 01 ноября 2024
"Атмосфера круче, чем на Ролан Гаррос": Александр Зверев о "Мастерсе" в Париже
Александр Зверев квалифицировался на Итоговый турнир ATP
13:04, 02 сентября 2024
Александр Зверев квалифицировался на итоговый турнир ATP
Видеообзор финала турнира АТР-500 в Мюнхене
11:35, 21 апреля 2025
Видеообзор финала турнира АТР-500 в Мюнхене
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина с титулом US Open на гала-ужине после турнира
06:21, Сегодня
Елена Рыбакина официально возглавила мировой рейтинг WTA после триумфа на US Open-2026
Марион Бартоли на передачи посвященной к Уимблдону
05:48, Сегодня
"Может всё на теннисном корте": Бартоли восхитилась триумфом Рыбакиной на US Open-2026
Ринат Алюетов на пресс-конференции после матча с Иртышом
05:16, Сегодня
"Два разных тайма сыграли": Ринат Алюетов назвал причины поражения от "Иртыша"
Бен Шелтон и Александр Зверев перед началом матча
04:47, 14 сентября 2026
Появился видеообзор финального матча US Open-2026 между Зверевым и Шелтоном
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: