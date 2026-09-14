Александр Зверев впервые выиграл US Open

Немецкий теннисист Александр Зверев завоевал титул на Открытом чемпионате США, обыграв в решающем матче американца Бена Шелтона (девятая ракетка мира), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, финальное противостояние продолжалось 3 часа 36 минут и завершилось в четырех сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2 в пользу второй ракетки мира.

По ходу встречи Зверев сделал девять эйсов, совершил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Шелтон ответил 10 подачами навылет, четырьмя двойными ошибками и одним реализованным брейк-пойнтом из трех.

Напомним, для Александра Зверева этот трофей стал вторым титулом на турнирах "Большого шлема" в карьере. Ранее немецкий теннисист выиграл Открытый чемпионат Франции – "Ролан Гаррос"-2026.

12 сентября 2026 года Елена Рыбакина завоевала титул US Open. В финале казахстанка встретилась с Ариной Соболенко. После триумфа на US Open Елена Рыбакина поделилась эмоциями в Instagram, опубликовав серию фотографий с чемпионским кубком.

