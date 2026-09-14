Александр Зверев впервые выиграл US Open
Как пишет Sportarena.kz, финальное противостояние продолжалось 3 часа 36 минут и завершилось в четырех сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2 в пользу второй ракетки мира.
По ходу встречи Зверев сделал девять эйсов, совершил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Шелтон ответил 10 подачами навылет, четырьмя двойными ошибками и одним реализованным брейк-пойнтом из трех.
Напомним, для Александра Зверева этот трофей стал вторым титулом на турнирах "Большого шлема" в карьере. Ранее немецкий теннисист выиграл Открытый чемпионат Франции – "Ролан Гаррос"-2026.
12 сентября 2026 года Елена Рыбакина завоевала титул US Open. В финале казахстанка встретилась с Ариной Соболенко. После триумфа на US Open Елена Рыбакина поделилась эмоциями в Instagram, опубликовав серию фотографий с чемпионским кубком.